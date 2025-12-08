Kaydet

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği 2 milyon TL değerindeki dolandırıcılık olayının şüphelisi H.Y.'nin Osmaniye'ye geldiği bilgisini aldı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir takside yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 adet kaydı bulunan H.Y., yaklaşık 2 milyon TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasıyla birlikte yakalandı. Ele geçirilen para ve değerli eşyalar muhafaza altına alınarak şüpheliyle birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Başarılı operasyon sonrası Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Osmaniye'den geçit yok" diyerek personeli tebrik etti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

