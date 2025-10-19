Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de üniversite yurdunda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
ABD’de üniversite yurdunda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin Oklahoma Eyalet Üniversitesi (OSU) kampüsünde bulunan Carreker East yurt binasında silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda kişinin yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

ABD’de üniversite kampüsü yine kan gölüne döndü.

Oklahoma Eyalet Üniversitesi’nin (OSU) Carreker East yurt binasında sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi yaralandı.

Olay, öğrencilerin kampüs dışındaki büyük bir parti sonrası yurda dönmesinin ardından meydana geldi.

Polis, sabah 03.40’ta saldırı ihbarı üzerine yurt binasına sevk edildi.

ABD’de üniversite yurdunda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Üniversite Emniyet Müdürü Michael Beckner, yaralılar arasında en az bir öğrencinin bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer, vurulan kişilerin Oklahoma City ve Tulsa’daki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Üniversite sözcüsü, kampüse yönelik herhangi bir devam eden tehdit bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
Otomotiv devleri panikte, fiyatlar artabilir! Çip savaşlarında yeni krizToprak Razgatlıoğlu'ndan 'kaza' açıklaması: Hatasını biliyordu, 3-4 kez özür diledi
