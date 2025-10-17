Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'de tek devlet, tek ordu istiyoruz!

NATO zirvesinde “Gazze’de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazırız” mesajını veren Bakan Güler, terörsüz Türkiye ile ilgili “Sürecin sabote edilmesine karşı hazırlıklıyız” dedi. MSB de “SDG, Suriye ordusuna entegre olmalı” diye uyardı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin yeni hükûmetinin tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar, “Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldı” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlı olduğunu vurgulayan kaynaklar, “SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahip. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

