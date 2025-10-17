MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'de tek devlet, tek ordu istiyoruz!

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin yeni hükûmetinin tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar, “Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldı” dedi.