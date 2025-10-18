Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu: Ali Koç, hisse alan şirketi açıkladı

Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu: Ali Koç, hisse alan şirketi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'na, Faruk Ilgaz Tesisleri ev sahipliği yapıyor. Bulüp başkanı Sadettin Saran ile eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı toplantıda, sarı-lacivertlilerin toplam borcu ortaya çıktı. Eski başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpten hisse alan yabancı sermayeli şirketi açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Kritik toplantıda kulübün toplam borcu paylaşılırken, tartışma konusu olan hisse satışına dair açıklama geldi.

Divan Kurulu'nda açıklandı: Fenerbahçe'nin toplam borcu ortaya çıktı - 1. Resim

BORÇ 395 MİLYON EURO

31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle Fenerbahçe'nin borcu 395 milyon euro olarak açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 dönemi kârı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

Divan Kurulu'nda açıklandı: Fenerbahçe'nin toplam borcu ortaya çıktı - 2. Resim

HİSSE ALAN ŞİRKET AÇIKLANDI

Sadettin Saran'a karşı 21 Eylül'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kaybeden Ali Koç, Fenerbahçe'nin yüzde 4.8’lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirketin CitiBank olduğunu duyurdu.

Eski başkan Ali Koç, "4,8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı. Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı: Hisse alan şirket ortaya çıktı - 3. Resim

