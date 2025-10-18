Başkan Özbek, 'rekor' diyerek duyurdu: 'Galatasaray bu kadar yıldızı nasıl alıyor?' sorusunun cevabı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, mali yapı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"RİVA'DAN 11 MİLYAR TL GELİR HEDEFİ VAR"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, "Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan yüzde 5 pay alacak. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe 3 senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir" dedi.

ASLANTEPE PROJESİ

Yeni basketbol ve voleybol salanu için imar planının omnaylandığını dile getiren Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"12,9 MİLYAR TL'LİK KULÜP REKORU"

Gelir kamelerinden bahseden Başkan Özbek, "12,9 milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı. Bu rekorun temellerini 2022 yılında geldiğimize attık. Küçülme yerine, kaynakları büyüme stratejisi için kullanmaya karar verdik ve uyguladık. 'Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?' sorusunun cevabı bu gelirlerde. Loca, bilet satışlarında 78 milyon euro gelir elde ettik. Bu rakam geçen senenin rakamları. Ayrıca seyirci rekorları da kırıldı. Sponsorluk gelirlerinde 79 milyon euro ile rekor kırdık. Futbol forma sponsorluklarında 28 milyon euroya ulaştık" ifadelerini kullandı.

"4,5 AYDA 402 BİN FORMA SATTIK"

Mağazacılık ve forma satışı hakkında konuşan Galatasaray Başkanı, "GS Store'de 94 milyon euro ile rekor kırdık. EBITDA da 35 milyon euro gelir elde etti, burada da halka arz olacak. Bu sezon 4,5 ayda, 402 bin adet forma sattık ve bir milyon forma satışında emin adımlarla yürüyoruz. PUMA ile anlaşmamızı revize ediyoruz, son aşamaya geldik. Yıllık 5 milyon euro olan anlaşmayı, 8,3 milyon euroya çıkardık. Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz, şu anda 30 bin civarına ulaştık. Hedef 100 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyor, her Galatasaraylının evinde olmalı. Sizleri Osimhen kutuları almaya davet ediyorum" sözlerini sarf etti.

"UEFA'DAN 40 MİLYON EURO BEKLİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele erttiklerni vurgulayan iDursun Özbek, "Geçen sene Avrupa Ligi'nde olduğumuz için UEFA gelirlerinde düşüş oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte en az 40 milyon euroluk gelir bekliyoruz. UEFA'nın yayınladığı mali raporda Galatasarayımız ilk 10'da yer almıştır. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok iyi mali tablolar ortaya çıkacak. Riva'dan gelecek gelir bütün tablolarımızı etkileyecektir. Net 11 milyar TL değerimiz var ama defterde 472 Milyon TL olarak gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek gelirle zararımız azalacak. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizdeki kimseyi çıkartmayı düşünmüyoruz. Bankalar Birliği borcu tamamen ödendi, kulüp tarihinde dönüm noktası. Sadece faiz ödemesinden kurtulmak değil, artık gelirleri kullanma ve yatırım yapma şansına kavuştuk" değerlendirmesini yaptı.

"TEKNİK İFLASTAN ÇIKTIK"

Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcuyla ilgili Başkan Özbek, "Florya'dan gelen gelir ile bu borç 102 milyon euroya düştü. Önemli olan bundan sonra kulübün kendi faaliyetlerini finanse etmesidir. Toplam varlıklarımız 30,3 milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 milyar TL. Varlıklarımız 9.9 milyar TL, yani 225 milyon euro daha fazla. Bu da öz kaynağımız. Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN DEĞERL İFUTBOL ŞİRKETİ"

UEFA denetiminden kusursuz geçtiklerini vurgulayan Galatasaray Başkanı, "UEFA her sene, her ülkeden bir kulübe detaylı inceleme yapıyor, didik didik ediliyor. Geçen sene Türkiye'den bizi seçtiler. Denetimden kusursuz geçtik. Galatasaray sürdürülebilir endeksinde 'yeşil kategori'ye yükseldi. Dijital projelerimizden yıllık 20 milyon euro gelir bekliyoruz. Ayrıca 80 milyon dolar faaliyet dışı gelir elde ettik. Faaliyet dışı olduğu için kar-zarar tablosunda yok, sadece nakit akışta var. Galatasaray Sportif A.Ş. piyasa değeri 384 milyon euroya ulaştı. Türkiye'nin en değerli futbol şirketiyiz. Avrupa'da en değerli 10 kulüpten biri olmayı hedefliyoruz. Gece gündüz bunun için çalışacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.