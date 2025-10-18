Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
MasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef&#039;te haftanın eleme adayları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef 7. eleme adayı kim? sorusunun cevabı 17 Ekim 2025 Cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölümle cevaplandı. Balık yemekleri denilince akla ilk gelen isim Erşan Yılmaz, MasterChef'e konuk oldu. Danilo, Somer, Mehmet ve konuk şef Erşan Yılmaz'ın istediği en iyi tabağı yapan isimler ise Ayten, Gizem, Hakan oldu. Kalan yarışmacılar ise ikinci turda bir kez daha mücadele etti.

MasterChef'te final haftasına doğru heyecan gitgide artıyor. Takım oyunlarının sona ermesiyle yarışmacılar bireysel performanslarıyla tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi.

Gecenin sonunda en zayıf tabağı hazırlayan isim ise haftanın elem adayı oldu. Peki, MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? İşte 17 Ekim Cuma MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar…

MASTERCHEF ELEME OYUNUNUN İLK TURUNDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF ELEME OYUNUNUN İLK TURUNDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca seçilen altı kişi eleme potasında yer aldıktan sonra, dün gece yeni bir mücadele sahnelendi.

Kırmızı ve mavi grupların yarışmacıları, eleme listesine girmemek için tek başlarına performans sergiledi. Geceye konuk olarak katılan ünlü şef Erşan Yılmaz, yarışmacılardan kendi orijinal tarifine göre hamsi sarmayı hazırlanmalarını istedi.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE ELEME ADAYI KİM OLDU (17 Ekim 2025 Cuma) | Dün akşam MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti, Çağatay mı, Furkan mı İşte MasterChefte haftanın eleme adayları

Yarışmacılar zamanla yarıştı. Ayten, Gizem ve Hakan potadan kurtulurken diğerleri ikinci tur için tezgaha çıktı. 

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE ELEME ADAYI KİM OLDU (17 Ekim 2025 Cuma) | Dün akşam MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti, Çağatay mı, Furkan mı İşte MasterChefte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM?

 Danilo, Somer, Mehmet Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Furkan oldu.

MasterChef eleme potasında Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan vardır.  Son elenen yarışmacı ise İhsan oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

