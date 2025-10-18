MasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef'te final haftasına doğru heyecan gitgide artıyor. Takım oyunlarının sona ermesiyle yarışmacılar bireysel performanslarıyla tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi.

Gecenin sonunda en zayıf tabağı hazırlayan isim ise haftanın elem adayı oldu. Peki, MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? İşte 17 Ekim Cuma MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar…

MASTERCHEF ELEME OYUNUNUN İLK TURUNDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca seçilen altı kişi eleme potasında yer aldıktan sonra, dün gece yeni bir mücadele sahnelendi.

Kırmızı ve mavi grupların yarışmacıları, eleme listesine girmemek için tek başlarına performans sergiledi. Geceye konuk olarak katılan ünlü şef Erşan Yılmaz, yarışmacılardan kendi orijinal tarifine göre hamsi sarmayı hazırlanmalarını istedi.

Yarışmacılar zamanla yarıştı. Ayten, Gizem ve Hakan potadan kurtulurken diğerleri ikinci tur için tezgaha çıktı.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM?

Danilo, Somer, Mehmet Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Furkan oldu.

MasterChef eleme potasında Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan vardır. Son elenen yarışmacı ise İhsan oldu.