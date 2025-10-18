Hac kuraları ne zaman çekilecek 2026? Ön kayıtlar sona ermişti...

Diyanet hac kurası ne zaman çekilecek 2026? sorusuna cevapa aranıyor. Ön kayıt işlemi tamamlanan hacı adayları sonraki aşamada hac kuralarına katılacak. Kurada ismi çıkan adaylar, 2026 haccı için kesin kayıt oluşturabilecek.

Diyanet'in programına göre hac kura çekimi tarihi ilerleyen günlerde netleşecek. İşte, hac kurası tarihi hakkında bilgiler...

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçmiş dönemlere bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülmektedir.

Son olarak 2025 Hac kuraları Ekim sonu veya Kasım başında açıklanmıştı. Bu kapsamda, 2026 Hac kurası için de 2025'in son aylarına doğru bir çekiliş bekleniyor. Kesin bir tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden izlenecek. Böylelikle adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecektir.