"Sana ceza kestim, 50 milyon haraç vereceksin" dediler! İş adamının hayatını kabusa çevirdiler

"Sana ceza kestim, 50 milyon haraç vereceksin" dediler! İş adamının hayatını kabusa çevirdiler

- Güncelleme:
Adana'da iş insanını "Sana ceza kestim, 50 milyon lira vermezsen sonun kötü olur" diyerek tehdit eden çete çökertildi. Parayı alamayınca iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunlayan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Adana'da meyve-sebze ihracatı yapan iş insanı T. A.'yı (36) arayan M.O. (27) "Sana ceza kestim, 50 milyon lira vermezsen sonun kötü olur" diyerek tehdit etti.

EVİNİ KURŞUNLADILAR

İş insanı T. A., tehditlere aldırış etmeyip ret cevabı verdi. Bunun üzerine şüpheli kuzenler M.Y. (18) ve A.Y. (21), 7 Ekim'de iş yerini, 10 Ekim'de ise T.A.'nın çalışanı M.Ü.'nün Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evini kurşunladı.

MUHTARLIK ÖNÜNDE DE OLAY ÇIKTI

Saldırılar devam edince T.A., mahallenin muhtarı İ.K.'ye gidip aracı olmasını istedi. Taraflar, 14 Ekim'de muhtarlık önüne geldiğinde yapılacak görüşme silah sesleriyle bozuldu. Muhtarlık önündeki sokakta şüpheliler M. Y. ve A.Y., havaya ateş açıp kaçtı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin izini sürmeye başladı. Muhtarlık binası çevresinde ateş açıldığını duyan ekipler, bölgeye yoğunlaştı.

"Sana ceza kestim, 50 milyon haraç vereceksin" dediler! İş adamının hayatını kabusa çevirdiler - 1. Resim

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı ikili bu kez muhtarlık binasına ateş etti. Kaçmaya çalışan saldırganlar kovalamacayla yakalandı. Üzerlerinden 2 ruhsatsız tabanca çıktı. Muhtarlık binasında yapılan aramada da 2 tabanca daha bulundu. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ile M.Y., A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı. Gözaltında olan muhtar İ.K. ise adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi de ifadesi sonrası savcılıktan bırakıldı.

