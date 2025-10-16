Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura tarihi araştırılıyor

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler

2026 Hac kuralarının çekileceği tarih araştırılmaya devam ediliyor. Kayıt yenileme ve başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından kura çekiliş tarihi sorgulanıyor.

2026 Hac organizasyonu için ön kayıt ve yenileme işlemleri 21 Eylül 2025'te sona erdi. Şimdi milyonlarca aday, kura çekilişi tarihini ve sonuçlarını öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Hac kura çekilişi tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında Ekim veya Kasım aylarında kura çekimi gerçekleşiyor. Bu yılda benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor. Kura çekimi noter denetiminde yapılıyor. Duyurular hac.gov.tr üzerinden takip edilebilir.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura tarihi araştırılıyor - 1. Resim

2026 HAC İBADETİ HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

2026 Hac ibadeti, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs 2026 Cumartesi günleri arasında idrak edilecek.

 

