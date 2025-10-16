Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu

WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Ekim 2025 tarihinde birçok kullanıcı, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunları yaşadıkları belirtti. Kullanıcılar, mesajlarının gönderilmediğini, uygulamanın açılmadığını veya bağlantı hatası verdiğini ifade etti.

16 Ekim 2025'te, WhatsApp kullanıcıları uygulamada ciddi bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Mesajlar gönderilmedi, iletileri yalnızca tek tek tikte kaldı ve birçok kişi uygulamayı açmakta zorluk yaşadı. 

Bu problemler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar da sık sık "WhatsApp mı çöktü?" sorusunu sormaya başladı. 

WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu - 1. Resim

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 

16 Ekim 2025 Perşembe günü WhatsApp çökmemiştir. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları "Downdetector" platformu üzerinden bildirse de, yapılan incelemelerde sistemde yaygın bir kesinti ya da büyük çaplı bir arıza tespit edilmedi. Şu an için konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu - 2. Resim

16 EKİM WHATSAPP SON 24 SAAT KESİNTİ RAPORU

Downdedector verilerine göre son saatlerde WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmamaktadır. WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura tarihi araştırılıyor - Haberler2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura tarihi araştırılıyorRamazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç tarihi araştırılıyor - HaberlerRamazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç tarihi araştırılıyorSigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatlarıMasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - HaberlerMasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?Kuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi... - HaberlerKuruluş Orhan için geri sayım başladı! Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi...Sezgin Baran Korkmaz kimdir, olayı ne? Hayatı ve biyografisi gündemde - HaberlerSezgin Baran Korkmaz kimdir, olayı ne? Hayatı ve biyografisi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...