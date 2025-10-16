WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporu

16 Ekim 2025'te, WhatsApp kullanıcıları uygulamada ciddi bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Mesajlar gönderilmedi, iletileri yalnızca tek tek tikte kaldı ve birçok kişi uygulamayı açmakta zorluk yaşadı.

Bu problemler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar da sık sık "WhatsApp mı çöktü?" sorusunu sormaya başladı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

16 Ekim 2025 Perşembe günü WhatsApp çökmemiştir. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları "Downdetector" platformu üzerinden bildirse de, yapılan incelemelerde sistemde yaygın bir kesinti ya da büyük çaplı bir arıza tespit edilmedi. Şu an için konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

16 EKİM WHATSAPP SON 24 SAAT KESİNTİ RAPORU

Downdedector verilerine göre son saatlerde WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmamaktadır. WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz.