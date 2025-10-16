Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zaniolo'dan iddialara net cevap: Bir başka yalan daha!

Zaniolo'dan iddialara net cevap: Bir başka yalan daha!

Kariyerini kiralık olarak Serie A ekibi Udinese'de geçiren Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte en iyi anlaştığı iki futbolcuyu da açıkladı.

Bonservisi Galatasaray'da olan, yaz transfer döneminde 2,5 milyon euro karşılığında Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, Corriere dello Sport'a röportaj verdi. 

TORREIRA VE ICARDI'YE ÖVGÜ

26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray’daki takım arkadaşların İstanbul’da kalmanı istiyordu, doğru mu?" sorusu üzerine, "Doğru, Torreira ve Icardi ile çok güzel bir bağ kurmuştuk. Harika insanlar ve muhteşem futbolcular. Ama İtalya’ya ve Udinese gibi bir kulübe dönmem gerektiğini biliyordum" açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA OYNAMAK İÇİN AYRILDIM"

"Atalanta'dan Gasperini'yle tartıştığın için mi ayrıldın?" sorusu yöneltilen İtalyan futbolcu, "Tamamen yanlış. Gasperini’yle normal ve saygıya dayalı bir ilişkimiz vardı. Ayrılmamın nedeni daha fazla süre almak ve bir takımın ayrılmaz bir parçası olmak istememdi. Ocak ayında Atalanta liderdi ve önümde Lookman, De Ketelaere, Retegui gibi oyuncular vardı. Dolayısıyla oynama alanım sınırlıydı" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ARKADAŞIZ"

"Eski arkadaşın Gianluca Mancini’yle konuşmuyor musun?" sorusunu ise Zaniolo, "Bir başka yalan daha! Aramızda hâlâ çok iyi bir ilişki var. Belki sahada ufak tefek atışmalar olmuştur ama biz çok yakın arkadaşız" şeklinde cevapladı.

"MOURINHO İLE HARİKA İLİŞKİMİZ VAR"

Roma'da birlikte çalıştığı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Zaniolo, "En çok Mourinho döneminde oynadım, 59 maç. Harika bir ilişkimiz var, o adeta futbolun ta kendisi. Ara sıra onunla konuşuyorum ve bana tavsiyelerde bulunuyor" sözlerini sarf etti.

