FIBA'dan Britanya kararı: Uluslararası turnuvalardan men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Britanya Basketbol Federasyonu'nun erkekler ulusal müsabakalarında lisans verme veya bu müsabakaları tanıma yetkisi ile FIBA erkekler büyükler müsabakalarında milli takım oluşturma yetkisinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

FIBA, yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu’nu askıya aldı ve erkek milli takımının uluslararası turnuvalarda mücadele etmesini yasakladı.

FIBA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIBA İcra Komitesi 20 Ağustos 2025 tarihinde, Britanya basketbolundaki erkek kulüp müsabakalarında ortaya çıkan yönetim sorunlarını ve düzenleyici uyumsuzlukları incelemek ve çözümlemek amacıyla FIBA temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulmasına karar vermiştir.

Basketbol paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve toplantılar dahil, durumun kapsamlı biçimde değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu ekip önerilerini FIBA İcra Komitesi’ne sunmuş, Komite de bugün şu kararları almıştır:

- Mevcut yönetim sorunları çözülene kadar, Britanya Basketbol Federasyonu’nun erkekler ulusal müsabakalarına lisans verme veya bu müsabakaları tanıma yetkisi ile FIBA erkekler büyükler müsabakalarında milli takım oluşturma yetkisi geçici olarak askıya alınmıştır.

- FIBA temsilcilerinden oluşan ekibe, basketbol paydaşları ve Birleşik Krallık hükümetiyle doğrudan iletişime geçerek üst düzey erkekler ulusal müsabakaları için geçici bir yönetim modeli geliştirme ve önermesi yetkisi verilmiştir.

Bu önlemler, düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmeyi ve Britanya’daki erkek basketbolunun sürdürülebilir bir yönetişim yapısına en kısa sürede kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır."

