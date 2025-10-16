Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle

Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev yaptığı döneme dair çarpıcı ifadeler kullanmış ve takımın sezon öncesi Portekiz kampında günde bir antrenman yaptığını belirtmişti. Benfica'yı alıştıran deneyimli teknik adama, Saran'ın sözleri soruldu.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim'de basın toplantısı düzenledi. Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili olan kısımdı. 

Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle - 1. Resim

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, takımın sezon öncesi Portekiz'de kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve günde bir antrenman yaptığını belirtmişti. Saran'ın "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış, olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda" şeklindeki sözleri sorulan Mourinho, tek cümlelik cevap verdi.

Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle - 2. Resim

"ARTIK FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Benfica'da görev yapan Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" cevabını vermekle yetindi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tavuk eti doğru pişirilmezse ölümcül olabiliyor! İşte uzmandan kritik uyarılarKalp krizi sonrası uyutulan Fatih Ürek’in durumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti
