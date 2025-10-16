Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim'de basın toplantısı düzenledi. Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili olan kısımdı.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, takımın sezon öncesi Portekiz'de kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve günde bir antrenman yaptığını belirtmişti. Saran'ın "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış, olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda" şeklindeki sözleri sorulan Mourinho, tek cümlelik cevap verdi.

"ARTIK FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Benfica'da görev yapan Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" cevabını vermekle yetindi.