Kuntz'un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan

Kuntz’un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuntz’un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, Montella yönetiminde başarılı işlere imza atarken, bu durumun oluşmasında hiç şüphesiz en büyük paylardan biri Hakan Çalhanoğlu’na ait.

Millî kaptan Stefan Kuntz döneminde Ermenistan ile berabere kalınan maçın ardından, “Öfkeliyim. Ermenistan’ı evde yenemiyorsan, bazı şeyleri düzeltmen gerekiyor” diyerek değişimin fitilini ateşlemişti.

Hatta Kuntz, bir sonraki maçta “Oyuncuların görevi röportajda değil sahada konuşmaktır” demiş ve görevden alınmıştı. Millî forma altında çok eleştirilen Hakan, Montella idaresinde çok farklı bir lider olarak ön plana çıktı.

Montella'dan az paraya çok iş! Terim ve Güneş’i geride bıraktı
