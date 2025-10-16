Kuntz’un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan

Millî kaptan Stefan Kuntz döneminde Ermenistan ile berabere kalınan maçın ardından, “Öfkeliyim. Ermenistan’ı evde yenemiyorsan, bazı şeyleri düzeltmen gerekiyor” diyerek değişimin fitilini ateşlemişti.

Hatta Kuntz, bir sonraki maçta “Oyuncuların görevi röportajda değil sahada konuşmaktır” demiş ve görevden alınmıştı. Millî forma altında çok eleştirilen Hakan, Montella idaresinde çok farklı bir lider olarak ön plana çıktı.