Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Golden Boy 2025 finalistleri açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede!

Golden Boy 2025 finalistleri açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Golden Boy 2025 finalistleri açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalyan spor gazetesi Tuttosport’un "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülünde Arda Güler ve Kenan Yıldız, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı. Ödülün geçtiğimiz yılki sahibi Barcelona’dan Lamine Yamal olmuştu.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

Altın Çocuk ödülünde finale yükselen futbolcular şöyle:

Arda Güler, Dean Huijsen, Franco Mastantuono (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Pau Curbasi (Barcelona), Desire Doue, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato, Estevao (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting Lisbon), Leny Yoro (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Forholdt (Porto), Lucas Bergvall, Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

Borussia Dortmund'dan Jobe Bellingham, Liverpool'dan Giovanni Leoni, Porto'dan Rodrigo Mora, Inter'den Francesco Pio Esposito ve Club Brugge'den Aleksandar Stankovic, "Wild Card" ile finale yükseltildi.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakımevindeki dehşetin iddianamesi tamamlandı: Engelli gence 30 kat fazla ilaç vermişler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler, Real Madrid'de yaşadıklarını anlattı! "Bir bakışı yeter... " - SporReal Madrid'deki sırlarını anlattı!Sarıyer’de yeni dönem! Servet Çetin resmen açıklandı - SporYılmaz Vural 22 günde gitti: Yeni teknik direktör açıklandıGalatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol olup yağdı: 17-0'lık skor gündem oldu - Spor17-0 gündem oldu: 5 maçta yedikleri gol sayısı şoke ettiErtuğrul Doğan'dan 'yabancı hakem' açıklaması: Güven problemi olduğu net - SporKulüpler Birliği 'yabancı hakem' konuştu: Güven problemi...Ali Naci Küçük ve Emre Bol'dan Milli Takım yorumu: Sıra Dünya Kupası'nda - SporAli Naci Küçük'ten Milli Takım yorumu: Sıra Dünya Kupası'ndaFatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı - SporFatih Terim'in yeni adresi: Acı bir hatıra
Sonraki Haber Yükleniyor...