Ertuğrul Doğan'dan 'yabancı hakem' açıklaması: Güven problemi olduğu net

Ertuğrul Doğan, başkanlık görevini üstlendiği Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştidrği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"4 BÜYÜK KULÜP BAŞKANI DA BURADAYDI"

Çalıştayda oyun kalitesinin artırılması konusunun detaylı olarak konuşulduğunu belirten Doğan, "Süper Lig oyuncu uygunluğu konusu, yaş-yabancı konuları hakkında profesyonellerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı her ay yapmayı kararlaştırdığımız toplantı oldu. İlk bölüm verimli geçti. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi.

"GÜVEN PROBLEMİNİ NASIL AŞACAĞIMIZ KONUŞULDU"

Çalıştayda yabancı hakem konusunun konuşulmadığını aktaran Ertuğrul Doğan, "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur, bu konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLEŞME KONUSUNDA ALMANYA MODELİ

Kulüplerin daha fazla söz sahibi olmak istediklerini vurgulayan Doğan, "Şirketleşme konusu var. Almanya modeli kulüp başkanlarına anlatıldı. Kulüp başkanlarımızın aklında da sorular var. Kulüplerimizin başkan ve yönetimlerinde değişiklikler oluyor. Kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Başkanlar camiaları ile sıkıntı yaşıyor, genel bir problem olduğu net" şeklinde konuştu.

"ŞAHISLARLA PROBLEMİMİZ YOK"

Kulüplerin, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeniden yapılandırılmasıyla alakalı talebinin olup olmadığıyla alakalı Kulüpler Birliği Başkanı, "Şahıs olarak kimsenin kulüplerle bir problemi yok. Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve gerçekten huzur ortamının sağlanması. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulüp de bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın altında yatan şey bu işin düzelmesi. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazandırılmasını istiyor" sözlerini sarf etti.

"ZEMİNLER ÇOK KÖTÜ"

Statlardaki zeminlerin iyileştirilmesini detaylı konuştuklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Saha zeminlerimiz birçok sahada çok kötü, sizler de görüyorsunuz. Belki de ortak firma belirleyip, tüm Türkiye’de kontrollü tek bir yerden sağlanması için fikirler verildi. Bunların bir an önce çözülmesi lazım" diyerek sözlerini tamamladı.