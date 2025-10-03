Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'la futbol üstüne dobra dobra: Sistem kökten değişmeli!

HASAN SARIÇİÇEK - ''Futbolda Edirne'den öteye geçip, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilmemiz ve uluslar arası oyuncu havuzuna yetenek arz edebilmemiz için sistem kökten değişmeli!'' diyen Ertuğrul Başkan'dan (Doğan) dobra dobra açıklamalar:

ARADA UÇURUM VAR

''Üç büyüklerle arada uçurum var; o fark kapanmadan ne içeride sağlıklı rekabet mümkün olur ne de Avrupa'da devlerle yarışabiliriz.''

A'DAN Z'YE DEĞİŞİM ŞART!

''Kendimizi kandırmayalım... Sportif, idari, finansal, tesis ve üretime dayalı performans anlamında A'dan Z'ye toplam kalite artmadan sağlıklı ve istikrarlı gelişmeden söz etmek mümkün olmaz.''

BAŞKANLIK ATEŞTEN GÖMLEK

''Kulüp başkanlığı ateşten gömlek; Anadolu kulüpleri büyük sıkıntı içinde ve başkanların hepsi kulüpleri için inanılmaz fedakarlıklar yapıyor, başarılı olmak istiyorlar ama nafile! Sistem buna izin vermiyor!

ALTYAPILAR YETENEKLERİ PARLATMALI

Futbolu geliştirmek istiyorsak gelir ve giderde bir denge olmalı. Alt yapılar yetenekleri eğitip, değerlendiren bacasız fabrika gibi yıldız oyuncu üretmeli. Ayrıca yayın gelirleri adil paylaşılmalı. Taraftar önce şehir takımına sahip çıkmalı.''

BU MHK KANGREN OLMUŞ

MHK, Türk futbolunun kanayan yarası; bütün kulüplerimiz rahatsız, en büyük sıkıntı ise Anadolu kulüplerinde. Çok önemli sıkıntıları var. Bunun sebebi ben değilim. TFF Başkanı da değil. Burayı düzeltmesi gereken MHK Başkanı. Şu ana kadar bir gelişme görmedik. Amir kurum TFF, iyi niyetli ama yetmiyor. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konuyu bütün gerçekliğiyle konuşacağız, çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Trabzonspor'un tavrı net. Görüşümüz bu MHK ile olmayacağı yönünde.

ONAUCHU 5 TAKLA MI ATMALIYDI?

Fatih Karagümrük maçında çok ilginç bir şey yaşandı. VAR, hakem arkasını dönmüş giderken neredeyse, 'Gel penaltıyı iptal et.' diyecek. O halde yani... Oysa VAR'ın ne yapması gerektiği belli. Bu şekilde davranma hakkı da şansı da yok. Demek ki Onauchu çok güçlü ve bazı oyuncular gibi yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu! Forması neredeyse üzerinden çıkacak.

GELECEK TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor'da büyük bir değişim yaşandı, mimarı da Sayın Fatih Tekke. Kendisi çok iyi bir Trabzonsporlu.Ekibiyle birlikte sabah akşam mesaisinin tamamını tesislerde geçiriyorlar. Çok ciddi emek veriyorlar. Dokuz yılda ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştım. Genç arkadaşların aramıza katılmasının ana sebebi de bu. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklar. Trabzonspor'un çıkarları için hepimiz, Fatih Tekke'nin yanında olup bu takımı daha da geliştirmeliyiz. Gelecek Trabzonspor'un.

MARKAYI GELİŞTİRMEK LAZIM

TFF, yayın gelirini artırmak için çok ciddi çalışıyor. Güzel planlamaları var. İşin doğrusu mevcut rakamlarla bu kulüplerin ayakta durması zor. Bu rakamların artması gerekiyor. Kulüpler artık gelir getirmek için inşaat, elektrik santrali yapıyor. Faaliyet dışı ama futbol gelirleriyle bu iş dönmediği için aşikar. Markayı geliştirmek lazım. Bunun için de kulüplerin memnun olması gerek.

TRANSFERDE 20 GÜN DURAKSADIK

Trabzonspor'un 3 milyarın üzerinde vergi borcu vardı. Yaz döneminde 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapmamıza rağmen Maliye Bakanlığımızla bir sıkıntı yaşadık. Maliye Bakanımız da bakanlığımızın çalışanları da haklı. Konu bizimle alakalı. Transfer döneminde 20 gün hesaplarımıza bloke konuldu. O süreçte transferde durmamız gerekti. Sonrasında Maliye Bakanımız ile anlaşmaya gittik. Yaklaşık 2 aydır bu anlaşmanın şartlarını yerine getiriyoruz.

UĞURCAN'IN AYRILMASINI İSTEMEZDİM

Uğurcan kaptanımızdı, en ufak problem çıkarmayan, hocaları ve yönetimle iyi anlaşan, Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri olan biri. Gönül ayrılık istemezdi. Ancak artık Trabzon'da kalmak istemediğini belirtince o an düşündük. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım. Ben de öyle yaptım. Kalbi de gönlü de Trabzonspor'da olmalı.

SAUL NİGUEZ'DEN NİYE VAZGEÇTİK?

İspanyol orta saha Saul Niguez istediğimiz bir oyuncuydu. Transfer basına yansıdıktan sonra önümüze ailevi sebepler ve maddi beklentilerdeki değişiklikler geldi. Oraya uçak göndermiştim ama pilotu arayarak hemen dönmesini söyledim. Trabzonspor kimsenin nazını çekmez. Kalbi, gönlü Trabzon'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım. Bize havalimanında Onauchu ve Onana gibi görüntüler veren futbolcular lazım.

ONANA'DAN MEMNUNUZ AMA...

Manchester United^dan kiraladığımız Onana takıma çabuk uyum sağlayan tecrübeli bir kaleci. Hem teknik ekip hem de bizler memnunuz ancak bonservisini almamız zor, bonuslarla birlikte Onana, 65 milyon avroya mal olan bir futbolcu. Trabzonspor'un şu anda o rakamlarda bir transfer yapması söz konusu değil.

PORTEKİZ VE FRANSA'DA KULÜP ALACAĞIZ

Avrupa'yı genç oyuncular için tarıyoruz. Trabzonspor artık belli bir yaşın üzerindeki oyuncuları alacak pozisyondan çıktı. Lider karakterli, genç ve Trabzon'da bulunmaktan mutlu olacak isimlerin peşindeyiz. Borcu 3-5 ay içinde ödenebilir hale getirdikten sonra Portekiz ve Fransa ikinci liglerinde takım satın alacağız. Fransa'da 2 milyon avroya alınabilecek kulüpler var. Bunun görüşmelerini yapıyoruz. Genç arkadaşlarımızı buralara göndereceğiz ve Trabzon'a getiremediğimiz genç oyuncuları da o takımlarda yetiştireceğiz. Planımız hazır iş sadece maddiyata kaldı.

ÖNCELİĞİMİZ TABİİ Kİ EKONOMİ

Taraftarı anlıyorum. Başarı ve kupa istiyorlar. Bunu herkesten çok ben istiyorum. Ancak önce ekonomiyi düzeltmeliyiz. Trabzonspor'un geliri, borç faizinin yüzde 15'ini ödeyecek seviyede değildi. Bankalar Birliğinden çıkan ilk kulüp olduk. Yakında borçlarının tamamını kapatan ilk kulüp olacağız. Faiz yükünden kurtulduktan sonra paraları Onana benzeri oyuncular için harcayacağız.

Şu an bile rakiplerimizin stat gelirleri 150 milyon avro, biz eksi 5 milyon seviyesindeyiz. Son 3 yılda dünya kadar mülk almışlar ve ciddi getiri sağlıyorlar. Bizde bunlar sıfır. Son 29 yılda Trabzonspor'a bir tapu kazandıramamışız. Bu da o camiaların başarısı. Biz göreve geldikten sonra bünyemize kattığımız 4 önemli arazi Trabzonspor'un geleceğini kurtaracak. Beşincisi için İstanbul'da bir yere uğraşıyoruz. Kartal ve Akyazı'da son aşamaya gelindi.