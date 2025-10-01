Trabzonspor Başkanı Doğan'ndan Uğurcan Çakır itirafı: Bu konuya girmeyi istemezdim!

Ertuğrul Doğan, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Başkanı, 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili konuştu.

"BİR İSTANBUL KULÜBÜ VEYA AVRUPA'YA GİTMEK İSTEDİĞİ"

36 milyon euroyu bulan rekor bonservis bedeline vurgu yapan Doğan, "Uğurcan kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Çok önemli bir para kazandırarak gitti. Yaptığı hizmetler için kendisine çok teşekkür ederim. Benim bu konuyla ilgili söylemlerim olmuştu, 'Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız' diye. Bizim aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu, işin doğrusunu söyleyeyim. Uğurcan sezon sonunda benimle görüşme yaptı; artık Trabzon'da kalmak istemediğini, bir İstanbul kulübü de Avrupa kulübü de olsa gitmek istediğini belirtince o saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı" dedi.

"BÖYLE BİR TALEP GELİNCE YAPACAK BİR ŞEY KALMADI"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim ama takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet ve emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzon yoksa artık Trabzonspor Kulübü'nün başkanı, her türlü tedbiri almak ve bunların sonunda da bir satış olacaksa bundan maksimum getiriyi sağlamakla yükümlü. Uğurcan'dan böyle bir talep gelince çok yapacak bir şey kalmadı. Uğurcan içeride bulunduğu müddetçe takım içerisinde en ufak bir sıkıntı çıkartmayan, arkadaşlarıyla iyi olan, yönetimle her zaman iyi olan, hocalarıyla iyi olan, her zaman işin pozitif tarafında olan, daha önce Avrupa gündeminde olduğunda kulübe yine maksimum parayı kazandırma gündeminde olan, bu satış sürecinde de bize en ufak sıkıntı çıkarmayan, her zaman Trabzonspor'un yanında olan biridir. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CEVAPLAMAM GEREKİRDİ"

Galatasaray'da son maçlarda başarılı performanslar sergileyen eski oyuncusu hakkında Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır artık başka bir takımın oyuncusu. Bu konuya girmeyi çok istemezdim. Böyle bir soru geldi ve cevaplamak gerekirdi. Diyeceklerim bunlar" sözlerini sarf etti.