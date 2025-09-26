Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan kariyer rekoru: Şaşırtan rakam

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan kariyer rekoru: Şaşırtan rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Uğurcan Çakır&#039;dan kariyer rekoru: Şaşırtan rakam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken galibiyetin mimarı kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Alanya'daki maçta Icardi'nin golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, rakibine birçok gol fırsatı verirken kalesinde duvar ören Uğurcan Çakır, muhtemel bir puan kaybının önüne geçti.

UĞURCAN'DAN KARİYER REKORU

Alanyaspor, Galatasaray ceza sahasında 35 kez topla buluşurken milli file bekçisi Uğurcan, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.

Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

ALANYA'DAN KÖTÜ REKOR

Öte yandan Alanyaspor, Süper Lig tarihinde en fazla net gol pozisyonundan yararlanamadığı maçı Galatasaray karşısında oynadı. 

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Uğurcan Çakır, "Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık. Günay Ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNDEN DAHA İYİ BİR OYUN..."

Liverpool maçında daha iyi bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Çakır, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya liderlerinin cep telefonlarını susturan gizli ağı Rusya mı devreye soktu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku - SporGalatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şokuGalatasaray'dan tarihi rekor: Süper Lig'de böylesi yaşanmadı - SporSüper Lig'de böylesi yaşanmadıSingo'dan harika asist, Icardi'den şık gol - SporSingo'dan harika asist, Icardi'den şık golSadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam - SporSaran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakamFerdi Kadıoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Liverpool maçından önceydi, sinir bozucuydu - Spor"Liverpool maçından önceydi, sinir bozucuydu"Fenerbahçe, Avustralyalı oyuncuyu kadrosuna kattı - SporFenerbahçe, Avustralyalı oyuncuyu kadrosuna kattı
Sonraki Haber Yükleniyor...