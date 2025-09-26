Galatasaray'dan tarihi rekor: Süper Lig'de böylesi yaşanmadı

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında Singo ve Icardi iş birliğinde öne geçerken önemli bir başarı yakaladı.

SINGO'DAN MÜTHİŞ ASİST

Müsabakanın 23. dakikasında sağ çizgide topu rakibinin üstünden aşırtarak nefis bir çalım atan Singo, ardından topu ceza sahasına gönderdi ve Mauro Icardi topuk vuruşuyla ağları sarstı.

🔥 Wilfried Singo, benzer bir çalım sonrası Icardi'ye asist yaptıpic.twitter.com/U7Zn1e0INE — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 26, 2025

ICARDI ATTI, REKOR GELDİ

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında bu golle 1-0 öne geçti ve Süper Lig tarihinde önemli bir başarı yakaladı.

LİGDEKİ EN UZUN SERİ

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 32 deplasman maçında da gol atarak lig tarihinin en uzun serisini yakaladı.

ICARDİ, 6 MAÇTA 5 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.

Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Alanyaspor deplasmanında da şık bir topuk vuruşuyla fileleri sarsan Icardi, 6. maçında 5. golünü kaydetti.