Singo'dan harika asist, Icardi'den şık gol

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Wilfried Singo ve Mauro Icardi iş birliği golü getirdi.

Müsabakanın 23. dakikasında sağ çizgide topu rakibinin üstünden aşırtarak nefis bir çalım atan Singo, ardından topu ceza sahasına gönderdi ve Mauro Icardi topuk vuruşuyla ağları sarstı.

Wilfried Singo'un müthiş çalımı ve Mauro Icardi'nin şık topuk golü sosyal medyada büyük beğeni aldı.