Singo'dan harika asist, Icardi'den şık gol

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Wilfried Singo ve Mauro Icardi'nin iş birliğinde harika bir golle kazandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Wilfried Singo ve Mauro Icardi iş birliği golü getirdi. 

Müsabakanın 23. dakikasında sağ çizgide topu rakibinin üstünden aşırtarak nefis bir çalım atan Singo, ardından topu ceza sahasına gönderdi ve Mauro Icardi topuk vuruşuyla ağları sarstı. 

Wilfried Singo'un müthiş çalımı ve Mauro Icardi'nin şık topuk golü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

 

