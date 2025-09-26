Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyal medyada "50 bin TL'lik maç" konuşuluyor! İşte Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları...

Sosyal medyada "50 bin TL'lik maç" konuşuluyor! İşte Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak müsabaka, "en pahalı maç" olarak Türk futbol tarihine geçecek. Premium'la birlikte 12 farklı kategori için belirlenen fiyatlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

SPOR SERVİSİ - Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği maç, günler öncesinden bilet fiyatları ile konuşulmaya başlandı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak. Biletler, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te ise GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve  passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

PREMIUM KATEGORİ 50 BİN TL

Galatasaray Kulübü'nün açıkladığı fiyat listesine göre; Premium kategoride maçı takip etmek isteyen taraftarlar 50 bin TL ödemek zorunda kalacak. Bu rakam, "Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı"olarak tarihe geçti. Genel tribünlerde bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

12 KATEGORİDE BİLET FİYATLARI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Liverpool maçının bilet fiyatları "Salı akşamı 50 bin Aslan Sami Yen'de" mesajıyla açıklandı.

Premium: 50 bin TL
Delux: 48 bin TL
Lux: 46 bin TL
Classic: 44 bin TL
1.⁠ ⁠Kategori: 30 bin TL
2.⁠ ⁠Kategori: 27 bin TL
3.⁠ ⁠Kategori: 25 bin TL
4.⁠ ⁠Kategori: 22 bin TL
5.⁠ ⁠Kategori: 21 bin TL
6.⁠ ⁠Kategori: 18 bin TL
7.⁠ ⁠Kategori: 17 bin TL
8.⁠ ⁠Kategori: 12 bin TL
9.⁠ ⁠Kategori: 10 bin TL
10.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 700 TL
11.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 300 TL

 

