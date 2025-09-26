Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray&#039;dan Barış Alper Yılmaz&#039;ın maaşına zam!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitti gidecek denirken takımda kalan Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun maaşını iki kat artırdığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde yaşanan Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray arasındaki transfer gerginliği sona erdi.

Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yıllık 10 milyon euroluk astronomik bir teklif almış ve takımdan ayrılmak istemişti. Sarı-kırmızılı yönetimin 25 yaşındaki futbolcu için bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlemesinin ardından bu transfer gerçekleşmemişti. Transferin iptal olması sonrası Barış Alper Yılmaz bu duruma tavrını koymuş, yapılan idmanlara katılmamıştı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam! - 1. Resim

YENİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Sabah'ta yer alan habere göre taraflar arasında anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Yönetim, 100 milyon TL'ye oynayan milli oyuncunun maddi şartlarında iyileştirmeye gitti. Birkaç gün önce kulübe çağrılan Barış Alper Yılmaz, yüzde 100'ün üzerinde yapılan zam karşılığında yeni sözleşmesini imzaladı.

200 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan Barış Alper Yılmaz, yerlilerde tavan ücretin sahibi oldu. Sözleşmesine ayrıca performansa bağlı 100 milyon TL'ye yakın bonus koyulan yıldız oyuncu, belirli maç sayısına ulaşması ve 20 gollük skor katkısı yapması durumunda primi hak edecek.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam! - 2. Resim

SCOUTLAR İZLEYECEK

Avrupalı scoutlar, tecrübeli oyuncuyu 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçta tribünden takip edecek. Sarı-kırmızılı kulübe ara transfer döneminde Barış Alper için yeni teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon toplamda 5 maça çıktı ve 368 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu süre aldığı dakikalar içerisinde 3 gol atarken, 3 defa da asist yaptı.

GÜNCEL DEĞERİ 21 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

