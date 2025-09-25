Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında namağlup lider Galatasaray, 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

OSIMHEN KADRODA

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan; ayak bileği bağlarındaki gerilme ve kanama sebebiyle ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda görev alamayan Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi.

Nijeryalı yıldız golcü, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdğlkerşm Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina.