Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen Nijeryalı yıldız santrfor Victor Osimhen, 26 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında namağlup lider Galatasaray, 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu - 1. Resim

OSIMHEN KADRODA

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan; ayak bileği bağlarındaki gerilme ve kanama sebebiyle ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda görev alamayan Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi.

Nijeryalı yıldız golcü, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu - 2. Resim

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdğlkerşm Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıCennetin Çocukları Adem kimdir? Ali Gözüşirin’in hayatı ve kariyeri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler'e rekor maaşla yeni sözleşme - SporRekor maaşla yeni sözleşme geliyorÇaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı - SporRizespor'dan İlhan Palut cevabı: Sorular da paylaşılmalıydı!Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Mustafa Eskihellaç'ın son durumu - SporTrabzonspor'dan açıklama: Mustafa Eskihellaç'ın son durumuAlanyaspor hazırlıkları tamamlandı: Galatasaray'da Osimhen sevinci - Spor3 maçı kaçıran Osimhen'de yeni gelişmeAcun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - SporAcun'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandımNBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede - SporNBA'de en iyi 100: Rekorları altüst eden Alperen de listede
Sonraki Haber Yükleniyor...