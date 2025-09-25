UEFA'dan Galatasaray'a müjde: Kasaya 23 milyon euro girdi!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'ın tesellisi UEFA'dan gelen para oldu.

UEFA'YA "BORÇSUZLUK KAĞIDI" GÖNDERİLECEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Devler Ligi'ne katılarak yaklaşık 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe, bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro ödeme geldi. Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken "borçsuzluk kağıdı"nda sorun yaşamayacak.

HER GALİBİYET 2,1 MİLYON EURO

Transfer döneminde 135 milyon euro bonservis harması yapan Galatasaray, kurduğu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor. 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçında elde edilecek galibiyetin UEFA'da ödül olarak karşılığı 2.1 milyon euro.

FORMA SPONSORLUĞU YILLIK 10 MİLYON EURO

53 bin kapasiteli RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Liverpool maçının olduğu gün, GS Store mağazaları rekor satış yapmayı planlıyor.

Gelirlerini artırmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru Puma ile de anlaşmasını yenileyecek. 5 milyon euro olan yıllık gelir, iki katına çıkarılacak ve her sezon 10 milyon euro alınacak.