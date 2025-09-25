Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı

Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 7'nci haftasında İstanbulspor’u 5-0 mağlup eden Esenler Erokspor, zirveye yerleşti. Maça Galatasaray'dan kiralık olarak Erokspor'a giden 18 yaşındaki Berat Luş'un 4 golü damga vurdu.

TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 16'ya çıkararak zirvede yer aldı. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı - 1. Resim

MAÇA 'BERAT LUŞ' DAMGASI

Maça damga vuran isim ise Galatasaray'dan Erokspor'a kiralanan 18 yaşındaki Berat Luş oldu. Berat 47, 60, 70 ve 75'inci dakikadaki golleriyle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı - 2. Resim

GALATASARAY İSTERSE GERİ DÖNEBİLİR

4 gol birden atan 18 yaşındaki Berat Luş’un sözleşmesinde "Galatasaray isterse devre arası döner" maddesi bulunduğu iddia edildi. 

Berat Luş 28 dakikaya 4 gol sığdırdı! Galatasaray'ın kiralık futbolcusu şov yaptı - 3. Resim

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Fatih Tokail, Serdar Soydan, Eren Öksüzler

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 82 Anıl Yaşar), Amilton (Dk. 77 Faye), Kanga (Dk. 77 Jack), Recep Niyaz (Dk. 77 Alper Karaman), Berat Luş, Kayode (Dk. 77 Catakovic)

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk. 62 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak (Dk. 62 Yusuf Ali Özer), Emrecan Uzunhan, Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 62 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 74 İsa Dayaklı), Loshaj, Mamadou (Dk. 74 Cham)

Goller: Dk. 47, 60, 70 ve 75 Berat Luş, Dk. 85 Catakovic (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 65 Duhaney, Dk. 72 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

