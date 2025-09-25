Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaraylıların beklediği haber geldi: Victor Osimhen o maçta sahada olacak

Galatasaraylıların beklediği haber geldi: Victor Osimhen o maçta sahada olacak

Galatasaray’ın golcüsü Liverpool maçında sahada olacak. Millî maçta sakatlanan ve formasından uzak kalan Nijeryalı forvet 30 Eylül Salı günü 11’de forma giyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray’da durumu merakla beklenen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük randevu ile sarı kırmızılı formaya yeniden kavuşacak. 6 Eylül’de oynanan Nijerya-Burundi maçında sakatlanan ve en son Rize maçında forma giyen Osimhen, 30 Eylül Salı günkü karşılaşmaya 11’de başlayacak. 

LİGDE RİSKE EDİLMEYECEK

Yarınki Alanya deplasmanında riske edilmeyecek olan Osimhen, Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacak fizik olarak hazır hâle gelecek. Cumartesi gününden itibaren takıma katılacak olan ünlü forvet 3 taktik idmanına katılıp Liverpool karşısında beklentilere cevap vermeye çalışacak.

KİRALIKLAR GÖZE GİRİYOR

Galatasaray’da bekleneni veremedikleri için kiralık gönderilen Elias Jelert ve Carlos Cuesta yeni takımlarında parlıyorlar. Jelert, takımı Southampton, kupada Liverpool’a 2-1 yenilmesine rağmen performansıyla alkış aldı. Vasco de Gama’ya kiralık giden Carlos Cuesta da 1-1 biten Flamengo maçının iyilerindendi. Hocası Fernando Diniz, “Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu” dedi.

