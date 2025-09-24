Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yok

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

