Osimhen'in son durumu: Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak müsabaka için Victor Osimhen'in akıbeti belli oldu.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Sarı-kırmızılıların oynadığı son 3 karşılaşmayı kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

"AĞRILARI DEVAM EDİYOR"

Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Dün (21 Eylül) antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz" demişti.