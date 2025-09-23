Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim!

Nijerya Milli takımı ile Ruanda arasında 6 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig'de 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maçını kaçırdı. Sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmayan yıldız santrfor hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"AĞRILARINI TOLERE EDEBİLİRSE KADRODA OLACAK"

Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Nijeryalı futbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Osimhen'in kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanyaspor maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İĞNEYLE OYNAMAM"

Deneyimli teknik adamın sözleri Galatasaray taraftarlarına derin bir nefes aldırırken, ünlü spor spikeri Ertem Şener'in iddiası ise yeniden endişe yaşattı.

Kulüp içinden öğrendiği bilgiyi paylaşan Şener, "Osimhen'in özelliği şuymuş. Bunu kulübün içinden öğrendim. 'Ayağımda ağrı bile olmayacak. Bastığımda bir şey hissetmeyeceğim. İğneyle oynamam. Ben yüzde 100 iyileşmeden oynamam' diyormuş. O yüzden Okan Buruk, 'Ufak ağrıları var, bunları tolere edip oynaması halinde...' açıklamasını yapıyor" ifadelerini kullandı.