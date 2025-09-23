Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim!

Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın bonservisini almak için Napoli'ye 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle 3 maçtır forma giyemiyor. Ünlü spiker Ertem Şener, 26 yaşındaki yıldız golcünün sakatlığı hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Nijerya Milli takımı ile Ruanda arasında 6 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig'de 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maçını kaçırdı. Sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmayan yıldız santrfor hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim! - 1. Resim

"AĞRILARINI TOLERE EDEBİLİRSE KADRODA OLACAK"

Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Nijeryalı futbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Osimhen'in kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanyaspor maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim! - 2. Resim

"İĞNEYLE OYNAMAM"

Deneyimli teknik adamın sözleri Galatasaray taraftarlarına derin bir nefes aldırırken, ünlü spor spikeri Ertem Şener'in iddiası ise yeniden endişe yaşattı.

Ertem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim! - 3. Resim

Kulüp içinden öğrendiği bilgiyi paylaşan Şener, "Osimhen'in özelliği şuymuş. Bunu kulübün içinden öğrendim. 'Ayağımda ağrı bile olmayacak. Bastığımda bir şey hissetmeyeceğim. İğneyle oynamam. Ben yüzde 100 iyileşmeden oynamam' diyormuş. O yüzden Okan Buruk, 'Ufak ağrıları var, bunları tolere edip oynaması halinde...' açıklamasını yapıyor" ifadelerini kullandı.

 

