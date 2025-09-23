Leroy Sane isyanı: Kulübede oturacak! Böyle bir anlaşma yok

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 6'da 6 ile namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Yıllık 12 milyon euro kazanan Sane, 68'inci dakikada Gabriel Sara'ya yerini bırakana kadar yine beklentilerin çok uzağında kaldı.

"KARTVİZİT OYNAMAZ"

A Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Levent Tüzemen, "Galatasaray, Leroy Sane'yi ocak ayında bitirdi de Sane, Galatasaray'a ne verdi! Kartvizit sahada oynamaz. Leroy Sane'den faydalanamıyorsan, kulübede oturacak. Sanchez, Icardi oturuyorsa Sane de oturacak. Böyle bir anlaşma yok" dedi.

"FAYSASINDAN ÇOK ZARARI OLUR"

Alman futbolcu nedeniyle takımın bir kişi eksik mücadele ettiğini savunan Tüzemen, "Galatasaray, ocakta yapılmış transferin meyvelerini alamıyor. Leroy Sane böyle oynayacaksa, Galatasaray'a faydasından çok zararı dokunur. Galatasaray sahada 10 kişi oynuyor" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA BİR GOL

Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maça çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 580 dakikada bir gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.