Galatasaray'da Lucas Torreira, gole neden sevinmediğini açıkladı: Çok fazla duygu yaşadım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Lucas Torreira, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İMAJIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ ÖNEMLİYDİ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Torreira, "Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNDÜM"

Attığı golün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Torreira, "Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

