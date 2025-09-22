Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3 golle geçen Galatasaray'da taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN TEZAHÜRAT

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 64. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında farkı 3'e çıkarırken tribünlerden tezahürat sesleri yükseldi.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından sarı lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç aleyhine tezahürat yaptı.

Fenerbahçe'de seçimin kesin sonuçları açıklandı
