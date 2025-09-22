Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3 golle geçen Galatasaray'da taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.
Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN TEZAHÜRAT
Galatasaray, Lucas Torreira'nın 64. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında farkı 3'e çıkarırken tribünlerden tezahürat sesleri yükseldi.
ALİ KOÇ'A GÖNDERME
Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından sarı lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç aleyhine tezahürat yaptı.
