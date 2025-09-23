Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasan Şaş, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Yeni bir Galatasaray doğabilir

Hasan Şaş, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Yeni bir Galatasaray doğabilir

Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Şimdilerde yorumculuk yapan Şaş, eski takım arkadaşı Okan Buruk ile geçen sene yaptığı sohbetin detaylarını canlı yayında paylaştı.

Hasan Şaş, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u 3-1 yendiği müsabakayı yorumladı. Leroy Sane'ye yönelik eleştirilerini sürdüren sarı-kırmızılıların eski yıldızı, Okan Buruk'un takıma yönelik uyarısına da vurgu yaptı.

Hasan Şaş, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Yeni bir Galatasaray doğabilir - 1. Resim

"BİR ANDA 5 OYUNCUNUN YERİ DEĞİŞTİ"

SporON'da konuşan eski milli futbolcu, "Okan Buruk, Konyaspor değil Liverpool maçını oynadı. Galatasaray'ı alışılagelmiş iç saha performansından pres olarak, dinamiklik olarak, hızlılık olarak biraz frene bastırmış. Biraz daha rakibin kendi üzerine gelmesini sağladı. 'Liverpool'a karşı 1-0 öndeyiz ve 2-1 öndeyiz, ben 5'li savunmayı nasıl yaparım?' diye düşündü. Bir anda 5 kişinin yeri değişti. Singo, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdelkerim ve Sallai 5'lisine döndü ama 5'li veya 4'lü bazen sizin gol yemenize engel olmuyor. Burada takımın nasıl durduğu önemli" dedi.

Hasan Şaş, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Yeni bir Galatasaray doğabilir - 2. Resim

"SANE'NİN BİR MAÇA İHTİYACI VAR"

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Hasan Şaş, "Sane'nin bir maça ihtiyacı olduğu çok açık. 6 haftalık bölümde bir Kayserispor maçı var, iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi ve 6 maç yok, Sane ortada yok. Onun için Sane'nin bir maçı kazandırmaya, bir Şampiyonlar Ligi veya bir Türkiye Ligi'nde Beşiktaş maçı olur, bir derbi olur, buna ihtiyacı var. Birebirde gidemiyor, sanki bir özgüven kaybı var" şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK DA MUZDARİP"

Teknik direktör Okan Buruk ile geçen sene yaptığı sohbeti aktaran Hasan Şaş, "Geçen sene 10 dakika sohbetimiz oldu. 'Ya bu kadar da gidilmez ki, bazen takımın durması lazım' dedim. 'İnan her gün söylüyorum' dedi. O da bundan muzdarip aslında. Her topun hızlı hücum olmayacağını o da biliyor ama takımını durdurmak çok zor. Barış alır gider, Yunus alır gider, Sane alır gider, Osimhen alır gider ama Galatasaray bugünkü oyunu da geliştirebilirse yeni bir Galatasaray doğabilir. Eskisi kadar her dakika basmayan, oyunu bölümleriyle oynayan Galatasaray çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Yeni bir Galatasaray doğabilir - 3. Resim

 

