Hasan Şaş'ın maç sonu Leroy Sane isyanı: Başka bir pasaport mu var?

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt karşılaşması sonrası teknik direktöre Okan Buruk'u kadro tercihi sebebiyle eleştirirken, Alman yıldız Leroy Sane'yi de hedef aldı.

"BÖYLE STOPER OYNANMAZ"

Karşılaşma hakkında SporON'da değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu, "Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyorlar. Bozmam ben bunu. Singo-Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem, Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya 3'üncü ya 4'üncü golde Singo geriden takip ediyor adamı. Stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor; 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz! Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz, onu da söyleyeyim" dedi.

"LEROY SANE'Yİ BİZ BAŞKA MI İZLEDİK?"

Sane için sert ifadeler kullanan Hasan Şaş, "Leroy Sane kardeşim hangi maç oynayacaksın? 1-0 galipsin, bire birde sana 5-6 tane adamı geçebileceğin, rahat rahat pozisyona girebileceğin fırsatlar geldi ama bilmiyorum başka bir pasaport mu var? Leroy Sane'yi biz başka mı izledik? Galatasaray'a başka bir futbolcu mu alındı? Ara pasları, asistler, şutlar yani o heyecan, o tempo olacağına tam tersi Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oluyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bu maçı bir türlü sindiremedim" şeklinde konuştu.

"KABULLENEMİYORUM"

Öte yandan Galatasaray'ın kalan maçları için ümitli olmadığını dile getiren Hasan Şaş, "Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum. Kabullenemiyorum, fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum" sözlerini sarf etti.