Alman basınında manşetler Galatasaray! "Frankfurt rakibin zayıflığından acımasızca yararlandı"

Galatasaray, Almanya deplasmanında Yunus Akgün'ün golüyle öne geçmesine karşın Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Frankfurt'un farklı galibiyeti ve sarı-kırmızılı takımın UEFAŞampiyonlar Ligi'ne kabus gibi başlangıcı, Alman basınında geniş yankı buldu.

Sporx'in aktardığına göre; Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçına dair Almanya'da manşetler şöyle:

BILD: Eintracht, muhteşem bir performansla Galatasaray'ı sahadan süpürdü: 5-1.

DAZN: İkna edici zafer ve lig liderliği: Öfkeli Eintracht, Galatasaray'ı devirdi.

Der Spiegel: Frankfurt bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başlangıç ​​yaptı.

Sky Sport: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı net bir şekilde yendi.

T-Online: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç ​​yaptı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray'da fiyasko yaşadı.

WEB: Rüya geri dönüş başarılı: Güçlü Eintracht, Galatasaray'ı ezdi.

Sportschau: Eintracht, Galatasaray'ın zayıflığından acımasızca yararlandı.

Die Welt: Eintracht Frankfurt, 940 gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde görkemli bir futbol şöleni yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Bundesliga ekibi, Galatasaray karşısında beklenmedik bir galibiyet alarak uluslararası arenada olgunluğunu kanıtladı.

Sueddeutsche: Türkiye Ligi lideri, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor. Nagelsmann, Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı: 'Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı'. Maçı incelediğinde değerlendirmesinin doğrulandığını hissetti.

Die Zeit: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Galatasaray'ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Spox: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da yer aldığı Galatasaray karşısında heyecan verici bir zafer kazandı.