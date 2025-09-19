Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Frankfurt'un hocasının Galatasaray şaşkınlığı: Maç sonu itiraf etti

Frankfurt'un hocasının Galatasaray şaşkınlığı: Maç sonu itiraf etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. 5-1'lik skorun kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyleyen Topmöller, Can Uzun için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 5-1'lik farklı skorla mağlup eden Eintracht Frankfurt'ta Teknik Direktör Dino Topmöller, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK FANTASTİK BİR AKŞAM YAŞADIK"

Fantastik bir akşam yaşadıklarını söyleyen Dino Topmöller, "Çok güzel goller izledik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok fantastik bir akşam yaşadık. Gurur duyuyorum. 'Takıma maçtan keyif alın ve hafta sonunu da düşünün' dedim. Bu tip anları daha fazla yaşamak istiyoruz." dedi.

Frankfurt'un hocasının Galatasaray şaşkınlığı: Maç sonu itiraf etti - 1. Resim

"5-1 ŞAŞIRTICI"

Dino Topmöller, "Galatasaray gibi bir takıma 5 gol attınız, bu sizi şaşırttı mı?" sorusuna ise "Takıma ve kendimize güvendim. 5-1 şaşırtıcı ama en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." cevabını verdi.

"CAN UZUN İNANILMAZ BİR GOL ATTI"

Can Uzun ve Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane hakkında gelen soruya da cevap veren Dino Topmöller, "Can Uzun inanılmaz bir gol attı ve o gol bize özgüven kazandırdı. Maçtan önce konuştuk ama konuştuklarımızı söyleyemem. Çok kaliteli bir futbolcu. Leverkusen maçında sakatlık yaşadı, 'Yüzde 100 hazır mısın, sana ihtiyacım var' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede, ne yapacağını çok iyi biliyor. Leroy Sane kötü oynamadı, iyiydi. Nathaniel Brown, Sane'ye karşı iyi işler yaptı. Olağanüstü oynadı ve dördüncü golün asistini de yaptı." dedi.

