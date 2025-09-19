Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barcelona, Newcastle United'ı Rashford'la devirdi

Barcelona, Newcastle United'ı Rashford'la devirdi

Barcelona, Newcastle United'ı Rashford'la devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. İspanyol devi Barcelona, zorlu Newcastle United deplasmanından Marcus Rashford'un golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesi, 6 maçla tamamlandı.

İspanya ekibi Barcelona, St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada İngiltere'nin Newcastle United takımına konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta, Barcelona 58. dakikada Marcus Rashford'un kafa golüyle öne geçti.

Maçın 67. dakikasında Rasford'un uzaktan düzgün vuruşuyla 1 gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Anthony Gordon ile gol bulsa da Barcelona maçı 2-1 kazandı.

MANCHESTER CITY, 10 KİŞİ KALAN NAPOLİ'Yİ 2-0 YENDİ

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada İtalya ekibi Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile öne geçti.

Maçın 65. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

LİGDE BUGÜN ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1

Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0

Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1

