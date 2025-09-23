Nihat Kahveci, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3 gollü galibiyetle ayrılarak ligde 6'da 6 yaptı ve en yakın rakibine 6 puan fark attı.

Sarı kırmızılıların Konyaspor galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, Kontraspor'da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"LİVERPOOL'A KARŞI KAZANMAYA YETMEZ"

Galatasaray'ın ligdeki oyununun Liverpool'a karşı yetmeyeceğini söyleyen Kahveci, "Bugün Galatasaraylı taraftarlar bir reaksiyon bekliyordu Frankfurt maçından sonra. Galatasaray'ın Süper Lig performansını izlerken Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar konuşuyoruz. Bu tehlikeli bir durum. Galatasaray'ın Rize, Karagümrük, Eyüp maçlarını izledik. Rakibine verdikleri pozisyonları izledik. Bu pozisyonları Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine verirse o golleri yer dedik. Bugün Konyaspor'u yenebileceğini taraftar biliyordu ama bu oyun Liverpool'a karşı kazanmaya yetmez. Her maçın hikayesi farklı da 35 dakika biz kazanıyoruz dediğin bir performanstan sonra 13 dakikada 3 gol yiyince Galatasaray'da depresif bir durum oluyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN OYUNLARI TEHDİT ETMİYOR"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performanslarının Galatasaray'ı tehdit etmediğini kaydeden Kahveci, "Konya bize bir gol attı, neredeyse ikiyi atıyordu. Liverpool gelse bunları atar diyor taraftar içinden. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyunları Galatasaray'ı tehdit ederim demiyor. Bu durumlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için hayrına mı? Onu ayrıca konuşmak lazım." şeklinde konuştu.

"TOP KAPTIRMAZ, OYUNU YÖNLENDİRİR"

İlkay Gündoğan'ın performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Yüzde 94 isabetle oynamış. Zaten İlkay'ın özelliği bu. Top kaptırmaz, oyunu yönlendirir. İlkay daha fazlasını yapar. Şampiyonlar Ligi'nde yapar mı bilemem. Orada etrafındaki oyuncuların da katkısı önemli." dedi.