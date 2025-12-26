Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya gönderdiği alperenlerden Güvenç Abdal’ın Doğu Karadeniz’in İslamlaşmasında iz bırakan mirası, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ayakta kalan mescidi ile 700 yıllık kılıç ve zırh gömleğiyle günümüze taşınıyor. Atalarından yadigâr olan bu tarihi emanetler, torunu İsmail Güvendi tarafından özel bir kutuda muhafaza ediliyor.

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu emanetler, camide uzun yıllardır görev yapan torunu İsmail Güvendi tarafından özel bir kutuda muhafaza edilerek Anadolu’nun manevi tarihine ışık tutuyor.

Toprağa gömülerek korunan tarih: Güvenç Abdal’ın 700 yıllık kılıç ve zırhı

700 YILLIK EMANETLER VE GÜVENÇ ABDAL OCAĞININ TARİHİ MİRASI

Üniversitelerde görev yapan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen karbon testleri sonucunda kılıç ve zırh gömleğinin 1300'lü yıllara ait olduğu kesinleşti. Emanetlerin zamanla deforme olmasının nedeni ise 1915 Rus Harbi sırasında korunmaları amacıyla toprağa gömülmeleri oldu. Trabzon'un fethi sırasında sağlanan katkıların ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen fermanla tekke beratı alan Güvenç Abdal Ocağı'nda, Cumhuriyet'in ilanına ve tekke ile zaviyelerin kapatılmasına kadar uzun yıllar boyunca kazanlar kaynadı.

"ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİNDE VE İSLAMLAŞMASINDA ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR"

Güvenç Abdal'ın tekke kurarak Doğu Karadeniz'in İslamlaşmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden İsmail Güvendi, "Güvenç Abdal, 1250'li yıllardan sonra Anadolu'ya gelen, Anadolu'nun kapıları açıldıktan sonra Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde öncülük etmiş Anadolu alperenlerinden bir tanesidir. Güvenç Abdal'ın asıl ismi Halil Derviş'tir. Halil-i Nurettin olarak geçer şeceredeki ismi. 1250'li yıllarda buraya gelip mescidini yapıp burada bir tekke kurmuş ve buraların İslamlaşmasına öncülük etmişlerdir. Türkleşmesine de aynı zamanda bu Çepni boylarının Türkleşmesine onlarla birlikte büyük öncülük etmiş ve Anadolu'nun özellikle bu Karadeniz yöresinin fethedilmesinde müthiş fedakârlıklar göstermiştir. Fatih'in Trabzon'u fethinde bu ocak yetişenlerinden Çağırgan Baba'nın, bir rivayete göre 22 bin kişilik orduyla Kadırga Yaylası'nda Fatih'le beraber namazı idrak edip hutbeyi Fatih'in okuduğu, Çağırgan Baba'nın da orada namazı kıldırdığı rivayet edilmektedir" dedi.

"700 YILDIR BU KILIÇ VE ZIRHI KORUYORUZ"

Güvenç Abdal'a ait kılıç ve zırhın karbon testleriyle 700 yıla tarihlendiğinin altını çizen İsmail Güvendi, "Emanetler, dededen toruna, torundan toruna aktarılmıştır. 1915 yılındaki Rus muhacirliğine kadar da büyük bir özenle korunmuştur. Bu emanetlerin bugün deforme olmasının en büyük sebebi, o dönemde güvenlik amacıyla toprağa gömülmüş olmalarıdır. Muhacirlik olayı yaşanınca dedelerimiz buradan ayrılmak zorunda kalmış, emanetleri toprağa gömüp gitmişlerdir. Geri döndüklerinde tekrar çıkarmışlar ancak doğal olarak bir miktar deformasyon oluşmuştur. Yapılan karbon testlerinde bu emanetlerin 1200'lü yıllara ait olduğu tespit edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, özellikle 1990'lı yıllara kadar, ziyarete gelen bazı kişiler tarafından bu emanetlerden teberrük niyetiyle parça alınmış, koparılmıştır. Bu durum aslında çok yanlış bir uygulamaydı. Bunun farkına vardıktan sonra artık kimseye parça verilmemesi yönünde karar aldık" dedi.

Güvendi sözlerine şöyle devam etti:

O dönemde ateşli silahların olmadığı bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu nedenle kılıçlar daha çok koruma amaçlıdır. Önceleri savaş meydanlarında kullanılan bu kılıç, sonraki dönemlerde aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Hıdır Baba kullanmıştır, ondan sonra oğlu kullanmıştır. Ancak zamanla bu kılıçlar savaş alanlarında kullanılmaktan çıkmıştır. Biz bu kılıca ‘gönül kılıcı' deriz. Aslında bu bir tahta kılıçtır. Koruma amacı taşımasının yanında, insanların gönlünü fethetmeyi temsil eder.

