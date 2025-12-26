İngiltere Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelirken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları merak konusu oldu.

Premier Lig’in 18. haftasında oynanacak Manchester United-Newcastle United karşılaşması, hem Avrupa kupaları yarışını hem de ligin üst sıralarındaki dengeyi doğrudan etkileyecek. . Old Trafford’da oynanacak kritik randevu öncesi karşılaşmaya dair tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MANCHESTER UNİTED-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Premier League’in 18. haftasında oynanacak mücadele, 26 Aralık 2025 Cuma günü sahne alacak. Karşılaşmaya Manchester United’ın evi olan Old Trafford ev sahipliği yapacak.

Yoğun fikstür dönemine girilen İngiltere’de Noel haftası maçları büyük ilgi görürken, bu karşılaşma da haftanın öne çıkan müsabakaları arasında yer alıyor. Manchester United, iç saha avantajını kullanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Manchester United-Newcastle maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? İşte yayın bilgileri

MANCHESTER UNİTED-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Newcastle United karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports’un uydu ve dijital platformları üzerinden yayını takip edebilecek. Maç öncesi ve sonrası analizler de kanalın yayın akışında yer alacak.

Manchester United-Newcastle maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? İşte yayın bilgileri

MANCHESTER UNİTED-NEWCASTLE MAÇI İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Karşılaşma öncesinde resmi ilk 11’ler henüz açıklanmadı. Ancak muhtemel 11'ler netleşti.

Manchester United: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

Haberle İlgili Daha Fazlası