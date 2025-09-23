Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar!

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kameraların karşısına geçti. Galatasaray maçı öncesi konuşan Çavuşoğlu, hangi takımın şampiyon olacağıyla ilgilenmediklerini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Alanyaspor Başkanı, "Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, Galatasaray’a maçı verdiler. Vay efendim, Fenerbahçe’ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar' diye konuşuyorlar. Bu şekilde açıklamaları dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakarız. Biz Alanyaspor’uz. Tüm Anadolu takımları gibi biz de sahaya rakibimizi yenmek için sahaya çıkarız. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Lig sonunda kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, bizi hiç ilgilendirmez. Biz canız, canana bakmayız. Onun için biz önce kendimiz ne yapacağız ona bakarız. Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ederiz. Kimse bizi ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"ALANYASPOR'UN ÜRÜNÜYLE GELMİYORSANIZ ÇOK AYIP EDİYORSUNUZ"

Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor’lu taraftarlara çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya oraya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla gelsin, Alanyaspor ürünüyle gelsin. Bakın bizim şehrimizde bu büyük takımları burada izliyorsanız oraya Alanyaspor’un ürününü almadan o tribüne geliyorsanız çok ayıp ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.