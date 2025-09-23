Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar!

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig 7'nci hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, 26 Eylül Cuma akşamı Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, Galatasaray’a maçı verdiler. Vay efendim, Fenerbahçe’ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar' diye konuşuyorlar. Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ederiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kameraların karşısına geçti. Galatasaray maçı öncesi konuşan Çavuşoğlu, hangi takımın şampiyon olacağıyla ilgilenmediklerini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Alanyaspor Başkanı, "Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, Galatasaray’a maçı verdiler. Vay efendim, Fenerbahçe’ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar' diye konuşuyorlar. Bu şekilde açıklamaları dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakarız. Biz Alanyaspor’uz. Tüm Anadolu takımları gibi biz de sahaya rakibimizi yenmek için sahaya çıkarız. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Lig sonunda kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, bizi hiç ilgilendirmez. Biz canız, canana bakmayız. Onun için biz önce kendimiz ne yapacağız ona bakarız. Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ederiz. Kimse bizi ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar! - 1. Resim

"ALANYASPOR'UN ÜRÜNÜYLE GELMİYORSANIZ ÇOK AYIP EDİYORSUNUZ"

Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor’lu taraftarlara çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya oraya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla gelsin, Alanyaspor ürünüyle gelsin. Bakın bizim şehrimizde bu büyük takımları burada izliyorsanız oraya Alanyaspor’un ürününü almadan o tribüne geliyorsanız çok ayıp ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar varHalit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erteleme maçında rakip Kayserispor! Beşiktaş'ta 10 eksik birden - SporErteleme maçında rakip Kayseri! Beşiktaş'ta 10 eksik birdenSadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım - SporMert Hakan ve İrfan Can açıklamasıPotada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - SporPotada dev derbi: Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyorA Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri genel satışta - SporA Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri genel satıştaErtem Şener'in Osimhen iddiası gündem oldu: Galatasaray'dan öğrendim! - SporOsimhen'in sakatlığı için gündem olan iddiaDinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var - SporDinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var
Sonraki Haber Yükleniyor...