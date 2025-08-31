CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

45+5. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren İbrahim Kaya, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SERGEN YAL Ç IN: OYUNCU KAL İ TEM İ Z İ Y İ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi konuştu. Sergen Yalçın şu sözleri dile getirdi:"Burada olmak çok güzel. Her şey çok ani oldu, çok ani... Ertesi gün antrenman, 2 gün içinde maç. Yoğun bir tempo. Hemen başladık, antrenman maç... Hazırlanma, alışma fırsatı olmadı. Hızlı oldu. Ancak bizim iş böyle. Bazen hızlı oluyor.Milli ara bizim için çok iyi olacak. Biz oyuncuları, takımı tanıyacağız, çalışma imkanı bulacağız. İyi bir hazırlık yapacağız. Sakat, eksik oyuncular var. Eksik bölgeler var. Milli arada hepsini dolduracağız. Değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak, biz de bilmiyoruz. Takım ve oyunla ilgili bir şey söylemem zor. Bizim için de sürpriz olacak. Oyuncu kalitemiz iyi, karakterli oyuncularımız var. Henüz sezon yeni başlıyor. Biz de tam o sürece denk geldik. Nasıl başlarsan öyle gider derler."

BE ŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanındaki ilk 11'i netlik kazandı. Sergen Yalçın'ın ilk 11 tercihi şu şekilde:Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva, Abraham.

ALANYASPOR'UN 11' İ BELLİ OLDU

Alanyaspor'un Beşiktaş maçındaki ilk 11'i belli oldu. Joao Pereira şu 11'i tercih etti:Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Ui-jo, Ogundu.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANG İ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Yer: Antalya