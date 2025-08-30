Sergen Yalçın'ın ilk transferi! İşte Beşiktaş'ın aradığı kanat...

Geçtiğimiz sezon hedeflenen başarıyı yakalayamayan ve bu sezona da istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, teknik direktör değişikliğine gitti. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'in yerini Sergen Yalçın ile doldurdu.

Kulüp, yaptığı resmi açıklama ile teknik direktörlük koltuğuna Yalçın'ın oturduğunu resmen doğruladı. Açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" ifadesi yer aldı. Öte yandan transfer konusunda ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

19 YAŞINDAKİ YETENEK LİSTEDE

Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldı. Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra O. Lyon başta olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün de takip ettiği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Vasco da Gama formasıyla 37 maçta görev yapan Rayan, 10 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri ise 14 milyon euro.