Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta büyük deprem yaşanıyor. 2020'den bu yana 9 teknik direktör değiştiren Beşiktaş'ta Lausanne mağlubiyetinin bileti Solskjaer'e kesildi.

SOLSKJAER İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş'ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli çalıştırıcı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ SON 4 SEZONDA 9 TEKNİK ADAM ESKİTTİ

Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon olan Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifasının ardından dikiş tutturamadı. Önder Karaveli, Valérien Ismaël, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran siyah beyazlılar son olarak Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmıştı.

Beşiktaş'ta 35 gün ile en kısa görev yapan isim Burak Yılmaz olurken, 343 gün ile en uzun Şenol Güneş takımın başında kaldı. Solskjaer ise 221 gündür Beşiktaş'ın başındaydı.