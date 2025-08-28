Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne-Sport'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibi ile yenişemeyen siyah-beyazlılar, Avrupa yolculuğuna veda etmiş oldu. Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de oynattığı kötü futbol sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü. Beşiktaş yönetimi ise aldığı son dakika kararla futbol dünyasında şok etkisi meydana getirdi.

Peki, Ole Gunnar Solskjaer kovuldu mu, istifa mı etti? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Siyah beyazlı takım taraftarları ve futbolseverler merak içinde.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KOVULDU MU, İSTİFA MI ETTİ?

Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş'ta fatura teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi. Siyah-beyazlı kulüp, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'le yapılan sözleşmenin feshedildiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı, toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçında Tüpraş Stadyumu'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp, oynattığı futbolla tepkilere yol açan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Kulüp tarafından bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde yeni teknik direktörünü duyurması bekleniyor.