Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne-Sport'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte siyah beyazlı takım taraftarları ve futbolseverler, "Beşiktaş elendi mi, Avrupa yolculuğu sona mı erdi?" sorularını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında oynadığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Böylece siyah-beyazlı takım UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu. Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de oynattığı kötü futbol sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLCULUĞU SONA MI ERDİ?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Lausanne-Sport'a 1-0 kaybetti. İlk maçta da rakibi ile yenişemeyen siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğu böylelikle sona erdi. 28 Ağustos Perşembe akşamı Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de oynanan mücadelede her iki takımın ilk 11'i şu şekildeydi:

- Beşiktaş: Mert, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Svensson, Ndidi, Orkun, Taylan, Rafa, João Mário, Abraham

- Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custódio, Lekoueiry, Diakité, Butler-Oyedeji