Galatasaray ilk maçı kiminle, ne zaman oynayacak? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması yolculuğu başlıyor. Sarı-kırmızılı takımın grup maçlarındaki rakipleri Liverpool, Manchester City, Frankfurt, Atlético Madrid, Monaco ve Union SG oldu. Peki, Galatasaray ilk maçı kiminle, ne zaman oynayacak? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılı takım, güçlü rakiplerle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi yolculuğunda rakipleri belirlenen Galatasaray'ın ilk maçı kiminle ve ne zaman oynayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki ilk rakibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızı takımın 2. rakibi Manchester City olarak belirlendi. Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Galatasaray'ın 3. rakibi Frankfurt oldu. Sarı-kırmızılılar, Frankfurt ile Almanya'da mücadele edecek. Cimbom'un 4. rakibi Atlético Madrid olarak belirlendi. Galatasaray, İspanyol rakibini sahasında ağırlayacak. Galatasaray'ın son 3 rakibi ise Monaco, Union SG ve Bodø/Glimt oldu.

GALATASARAY İLK MAÇI KİMİNLE, NE ZAMAN OYNAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 16 Eylül 2025'te başlayacak. Fikstüre göre ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Toplam 8 hafta sürecek olan grup aşamasındaki mücadeleler Ocak 2026’ya kadar devam edecek.

Lig aşamasını başarıyla tamamlayan ekipler, 16'lı play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ise 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü de ilerleyen günlerde açıklanacak. Sarı-kırmızılı takımın ilk maçı kiminle ve ne zaman oynayacağı belli olunca detaylar haberimize eklenecek.

