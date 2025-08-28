Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Transfer iddialarını alevlendiren paylaşım

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Transfer iddialarını alevlendiren paylaşım

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu’nun Instagram paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. “Aile” notuyla paylaştığı aslan fotoğrafı transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Geçmişte Galatasaray’da oynamak istediğini dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

31 yaşındaki Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Inter’de kalmayı tercih eden milli yıldız, Serie A’nın ilk haftasında oynanan Torino maçında sahaya çıkmayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma transfer iddialarını yeniden ateşledi. 

Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a transfer mi olacak? Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sorunun cevabını arıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A MI GELİYOR?

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye’ye dönmek istediği iddiaları sosyal medyada viral oldu. Yıldız futbolcu, Instagram’da yaptığı paylaşımda 5 aslan fotoğrafı kullanarak üzerine “Aile” yazdı. Çalhanoğlu, 3 çocuğu ve eşi Sinem Çalhanoğlu’nu fotoğraftaki aslanlara etiketledi.

Milli yıldızın bu paylaşımı, “Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a mı geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A TRANSFER Mİ OLACAK?

Yaz dönemi transfer sezonunda da Galatasaray'a geleceği öne sürülen Hakan Çalhanoğlu, “Aile” paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Geçmişte sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini ifade eden milli yıldızın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Hakan Çalhanoğlu’nun son paylaşımı, Galatasaray’a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

