Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı

31 yaşındaki Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Inter, Serie A'nın ilk haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya geliyor. İlk düdüğün 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te çaldığı mücadeleye Hakan Çalhanoğlu'nun neden ilk 11'de başlamadığı araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Gözler, sahada Türk milli yıldızı arıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu’nun maça ilk 11’de başlayacağı tahmin ediliyordu. Fakat Cristian Chivu, milli futbolcuyu sahaya sürmedi. Bu durum, "Hakan Çalhanoğlu sakat mı?" sorusunu akıllara getirdi. Serie A ekibi Inter, geçtiğimiz aylarda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı. Oyuncunun bu sebeple Inter-Torino maçında dinlendirilebileceği tahmin ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN KADRODA YOK?

Hakan Çalhanoğlu'nun neden kadroda yer almadığına dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun geçtiğimiz aylarda yaşadığı sakatlık dolayısıyla kadroya alınmadığı düşünülüyor.