Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu&#039;nu aradı
Hakan Çalhanoğlu, Inter, Torino, Serie A, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter, Serie A'nın ilk haftasında ligin tecrübeli ekiplerinden Torino'yu konuk ediyor. Teknik direktör Cristian Chivu'nun rakibi karşısında Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmaması dikkat çekti. "Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok?" sorusu futbolseverlerin gündemine otururken, milli yıldızın sağlık durumu merak ediliyor.

31 yaşındaki Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Inter, Serie A'nın ilk haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya geliyor. İlk düdüğün 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te çaldığı mücadeleye Hakan Çalhanoğlu'nun neden ilk 11'de başlamadığı araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Gözler, sahada Türk milli yıldızı arıyor.

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı - 1. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu’nun maça ilk 11’de başlayacağı tahmin ediliyordu. Fakat Cristian Chivu, milli futbolcuyu sahaya sürmedi. Bu durum, "Hakan Çalhanoğlu sakat mı?" sorusunu akıllara getirdi. Serie A ekibi Inter, geçtiğimiz aylarda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı. Oyuncunun bu sebeple Inter-Torino maçında dinlendirilebileceği tahmin ediliyor.

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN KADRODA YOK?

Hakan Çalhanoğlu'nun neden kadroda yer almadığına dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun geçtiğimiz aylarda yaşadığı sakatlık dolayısıyla kadroya alınmadığı düşünülüyor.

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden kadroda yok? Inter-Torino maçında gözler Çalhanoğlu'nu aradı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hırsızları ve dolandırıcıları kollayan genel başkanNevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sınavsız ikinci üniversite mümkün mü? AÖF ikinci üniversite kayıtları - HaberlerSınavsız ikinci üniversite mümkün mü? AÖF ikinci üniversite kayıtlarıHakem Kurulu ne zaman karar verecek? Memur ve memur emeklisi zam kararını bekliyor - HaberlerHakem Kurulu ne zaman karar verecek? Memur ve memur emeklisi zam kararını bekliyorGökhan Budak kimdir? Ardahan Göle Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - HaberlerGökhan Budak kimdir? Ardahan Göle Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiUzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli olduErdoğan'dan 23,4 milyar TL'lik müjde! Destek ödemesinden kimler yararlanabilecek? - HaberlerErdoğan'dan 23,4 milyar TL'lik müjde! Destek ödemesinden kimler yararlanabilecek?2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? - Haberler2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...